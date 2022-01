Newsblog

Alko­lenker übersah Kreis­verkehr

LINZ-LAND. Ein 20-Jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 1. Jänner gegen 2:30 Uhr mit dem Pkw seiner Mutter im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems auf der L1375 (Nettingsdorfer Landesstraße) in Richtung Schiedlberg. Im Pkw befanden sich auch ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger, ...

beide aus dem Bezirk Linz-Land. Kurz nach der Ortseinfahrt Neuhofen übersah der 20-Jährige laut seinen Angaben den dortigen Kreisverkehr. Er überfuhr die Kreisverkehrsinsel in gerader Richtung, wobei Flurschaden entstand und Verkehrsleiteinrichtungen beschädigt wurden. Alle drei Insassen blieben unverletzt.

Ein Alkomattest mit dem 20-Jährigen Lenker verlief positiv und ergab einen Wert von 0,98 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.