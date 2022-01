Newsblog

Pkw-Lenker blieb bei Überschlag unverletzt

HAIDERSHOFEN/VESTENTHAL. Am Samstag (08. Jän.) um 01:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Vestenthal zu einem Einsatz auf der B42 in Ortsteil Samendorf gerufen. Ein Mann war mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der Pkw kam neben der Fahrbahn am Dach zum Liegen ...

Glücklicherweise blieb der Lenker unverletzt. Das Fahrzeug wurde von den Vestenthaler Florianis wieder auf die Räder gedreht, mittels Seilwinde des Löschfahrzeugs (LFAB) aus der Wiese gezogen und anschließend gesichert abgestellt. Nach rund 1,5 Stunden. war der Einsatz für die 10 Einsatzkräfte der FF Vestenthal beendet und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.