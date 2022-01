Newsblog

Wie findet man am besten neue Mitarbeiter? - Diese Möglichkeiten gibt es

STEYR. Bei der Personalsuche handelt es sich um eine anstrengende und langwierige Herausforderung, deren Ausgang meist ungewiss ist. Mitarbeiter, die nicht nur hoch motiviert sind, sondern auch die nötige Qualifikation besitzen, wachsen schließlich nicht auf Bäumen ...

Ohne die passenden Fachkräfte kann ein Unternehmen nicht wachsen, wobei der Erfolg auf der Strecke bleibt. Im folgenden Artikel gehen wir im Detail darauf ein, wie man heute gutes Personal findet und welcher Weg die besten Erfolgschancen bietet.



Wie komme ich an neues Personal?

Als Ausgangspunkt aller Rekrutierungsmaßnahmen steht das Anforderungsprofil. Bevor Sie mit der Personalsuche beginnen, sollten Sie möglichst genau definieren, welche Mitarbeiter Sie suchen. Zur Orientierung können Sie sich die folgenden Fragen stellen:



● Welche Aufgaben soll die neue Arbeitskraft übernehmen?

● Welche Qualifikationen sollte der Bewerber mit sich bringen?

● Gibt es spezielle Voraussetzungen, die vom Bewerber zu erfüllen sind?

● Sind zusätzliche Qualifikationen und Kenntnisse nötig?



Das Anforderungsprofil stellt nicht nur die Basis für die Stellenausschreibung dar, sondern es kann Ihnen auch später bei der Personalauswahl behilflich sein. In vielen Fällen ist es sinnvoll, die Dienste einer professionellen Personalmarketing-Agentur in Anspruch zu nehmen, da die Suche nach guten Arbeitskräften viel Zeit und Energie erfordert.



Rekrutierung in sozialen Medien

Ob XING, LinkedIn oder Twitter - soziale Medien sind hilfreich, um den Bekanntheitsgrad des eigenen Unternehmens zu steigern und mit potenziellen Kandidaten in Kontakt zu treten. Dank Facebook-Jobs können Sie auf der Social-Media-Plattform sogar Stellenanzeigen kostenlos schalten. Rekrutierung in sozialen Medien kostet in der Regel nichts, solange Sie keine Premium-Angebote nutzen. Somit können diese äußerst performanten Kanäle der Personalsuche kostenneutral genutzt werden. Obwohl sich über soziale Medien durchaus viele Bewerbungen generieren lassen, sollten Sie diesen Kanal eher als eine langfristige Investition sehen. Kurzfristige Stellenbesetzungen mit Hilfe sozialer Medien lassen sich selten realisieren.



Beratung durch die Agentur für Arbeit

In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, sich an die Agentur für Arbeit zu wenden und dort Ihre zu besetzende Stelle durchzugeben. Von den Personalvermittlern erhalten Sie geeignete Kandidaten vorgeschlagen, die Sie anschließend zu einem Bewerbungsgespräch einladen können. Alternativ können Sie auch die Jobbörse der Agentur nutzen, um Ihre Stellenausschreibung zu veröffentlichen. Die Arbeitsagenturen stellen außerdem eine Vielzahl an Förderprogrammen bereit. So unterstützen sie oft Existenzgründer, die für ihren Betrieb Mitarbeiter einstellen, mit 50 Prozent Zuschuss zu den Lohnkosten für die ersten 12 Monate.



Stellenausschreibungen in Online-Jobbörsen

Aktuellen Studien zufolge nutzen rund 77 Prozent der Arbeitgeber in Deutschland Jobbörsen im Word Wide Web, um Stellenanzeigen zu schalten. Bewerber haben die Möglichkeit, diese kostenlos abzurufen und sich bei den Portalen direkt mit ihrem Lebenslauf zu bewerben. Der wesentliche Vorteil dieser Option der Mitarbeitergewinnung spiegelt sich in der enormen Reichweite wider. Die Schaltung der Stellenanzeigen auf bekannten Jobportalen ist allerdings eine kostspielige Angelegenheit. Je nach Anbieter und Dauer der Schaltung sollte man mit Kosten in Höhe von 400 bis 800 Euro rechnen.



Fazit

Die Suche nach neuen Mitarbeitern ist ein komplizierter und langwieriger Prozess. Wer jedoch bereit ist, die erforderliche Zeit und das nötige Geld zu investieren, kommt schneller und leichter an sein Ziel.