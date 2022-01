Newsblog

Morsche Bäume müssen gefällt werden

STEYR. In den Bereichen An der Enns und Kaserngasse müssen noch in dieser Woche morsche Bäume gefällt werden. Die Bäume gefährden Menschen sowie parkende Fahrzeuge. Die Pappeln an der Enns werden im Frühjahr durch widerstandsfähige Bäume ersetzt, ...

an der Kaserngasse werden wieder Kastanien eingesetzt. Während der Arbeiten müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen und Umleitungen rechnen.