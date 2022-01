Newsblog

SOB Steyr - Erfolgreiche Pflegeassistenzprüfung und Lehrgangsstart am 28. Feb. 2022

STEYR. Bereits vor den Weihnachtsferien haben an der Schule für Sozialbetreuungsberufe Steyr des BFI OÖ 12 Studierende ihre Prüfung zum*r Pflegeassistent*in bestanden. Mit dem im Februar folgenden Abschluss der Ausbildung zum*r Fachsozialbetreuer*in stehen dann in Zeiten des Pflege- und ...

... Betreuungskräftemangels top ausgebildete Mitarbeiter*innen in den Bereichen der Alten- und Behindertenarbeit zur Verfügung.



Derzeit bildet die SOB Steyr knapp 100 zukünftige Mitarbeiter*innen in der Alten- und Behindertenarbeit aus, was einen Höchststand in der 30jährigen Geschichte der Schule darstellt. Die zweijährige Ausbildung vermittelt fundierte Kenntnisse im Bereich der Pflegeassistenz und je nach Wahl des Schwerpunkts den Abschluss zum*r Fachsozialbetreuer*in Altenarbeit bzw. Behindertenarbeit.



Für den mit 28. Februar startenden nächsten Lehrgang sind noch wenige Plätze frei. Interessierte melden sich unter 07252 70209 im Sekretariat der SOB Steyr oder informieren sich auf der Webseite www.sob-steyr.at.