Hrinkow advarics Team kooperiert mit der Wirtschaftskammer OÖ Personenberatung & Personenbetreuung!

STEYR. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich Personenberatung & Personenbetreuung sorgt für zukunftsorientiertes Wissen und bietet professionelle Informations- und Beratungsleistungen. Unter anderem vereinen sie durch höchste Ausbildungsstandards ...

... das Wissen über Trainingslehre, Physiologie, Anatomie, Pädagogik und Psychologie. Was eine ganzheitliche und umfassende Betreuung ermöglicht. Diese vollinhaltliche Zusammenarbeit in den Bereichen Sportwissenschaft, Ernährungsberatung und Mentaltraining wird nun mit dem Profiteam Hrinkow advarics angestrebt.



Zu der geplanten Teampräsentation am 25.2.2022 gibt es für alle Radsportfans ein ganz besonderes Schmankerl. Im Vorfeld findet ein professioneller Vortrag zum Thema Sportwissenschaften statt. Die offizielle Ausschreibung dazu folgt. Die WKO bringt auch frischen Wind in die jährliche Community Ausfahrt mit weit über 100 Teilnehmer. Ernährung spielt im Leistungssport sowie in unserer Gesundheit eine wichtige Rolle. Dazu wird es von anerkannten Experten einen Vortrag geben. Abgerundet wird die Zusammenarbeit mit Leistungsdiagnostiken in der Hrinkow Bike Akademie powered by Raiffeisen. Diese sollen für Jedermann im Frühjahr angeboten werden.

Neben den physiologischen Voraussetzungen erreicht man seine Ziele nur dann, wenn auch die mentalen Fähigkeiten entwickelt und trainiert werden. Dies gilt sowohl für den Profi als auch für den ambitionierten Breitensportler. Auch in diesem Bereich werden wir im Zuge der Partnerschaft mit der WKO Möglichkeiten anbieten, wie dieses Werkzeug genutzt und angewendet werden soll.



„Dies sind allesamt große Schritte um ein breites Know How aus dem Profiteam jedem zugänglich zu machen“, so Alexander Hrinkow und fügt weiter an: „Wir betonen stets, wie wichtig uns der Nachwuchs im Radsport ist. Ich bin mir sicher, dass dieser am meisten davon profitieren wird.