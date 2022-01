Newsblog

Kräne am Stadtplatz und in der Dukartstraße

STEYR. Auf dem Stadtplatz (Bereich Bummerlhaus) ist am 1. und am 3. Februar 2022 ein Kran im Einsatz. Es werden Transportarbeiten durchgeführt. Die Bushaltestelle wird an beiden Tagen Richtung Schönauerbrücke verlegt, Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen ...

Dukartstraße: Kran wird aufgestellt

Im Bereich Dukartstraße 19A (ehemals Wüstenrot) wird am 29. Jänner 2022 ab 12.30 Uhr ein Kran aufgestellt. Alle Verkehrsteilnehmer müssen dabei mit Umleitungen und Behinderungen rechnen. Die Arbeiten sollten bis spätestens Mitternacht abgeschlossen sein.