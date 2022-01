Newsblog

Zwei Spaziergänger richten offenen Brief an Bgm. Markus Vogl

STEYR. Der Brief ist eine Einladung an Bürgermeister Markus Vogl, am sonntäglichen Spaziergang teilzunehmen. Einer der beiden Unterzeichner, Kurt Lindlgruber, war bereits im März 2021 der Meinung, die österreichische Regierung entwickle sich zu einer kommunistischen, terroristischen Vereinigung (Quelle). Der Steyrer Ex-Gemeinderat, der 2014 mit Verschwörungstheorien über Scheineliten und den Euro aufhorchen ließ, wurde 2015 von der FPÖ "ausgemustert", so die OÖN in ihrem damaligen Beitrag. Sabine Brandner, auch ihr Name ist unter dem Brief zu finden, hält viel von Schamanen und vom Kartenlegen ...

... und scheint so etwas wie die Sprecherin bei den Spaziergängen zu sein. Sie ist es jedenfalls, die im ehemaligen Steyrer Regionalfernsehen regelmäßig ihre Theorien zur Pandemie und ihre Sichtweise über die Spaziergänge, die Polizei und die Gesellschaft ganz allgemein zum Besten gibt. Unkommentiert versteht sich, das ist beim Ex-Regionalsender so üblich.

Beide richteten heute (21. Jän. 2022) einen offenen Brief an den Steyrer Bürgermeister Markus Vogl, in dem sie ihn zum Spaziergang am kommenden Sonntag (23. Jän. 22) höflich einladen. Eine einmalige Gelegenheit für den Bürgermeister soll es werden, mit seinen Wählern ins Gespräch zu kommen, Begeisterung garantiert! Anschließend wird der Bürgermeister noch kurz darüber aufgeklärt, wer sein Gehalt bezahlt. So viel Zeit muss sein.

Erreichen will man mit dem Brief vor allem eines: man will ernst genommen werden. Die "gut informierten" Spaziergänger wären bereit für einen "wissenschaftlichen Diskurs" und fühlten sich "belogen von der Regierung, dem ORF und Großteil der Medien". Ob der Brief, dem Wunsch ernst genommen zu werden, sehr viel Rückenwind verleihen wird, darf angezweifelt werden. Mit ihrem Brief liefern die "gut informierten" Spaziergänger z.B. einen Quellverweis auf die Website "Autonome gemeinnützige Organisation "TV-Novosti". Wir haben keine Fragen mehr.

Eines noch vorweg: Bürgermeister Markus Vogl ließ auf unsere Anfrage hin wenig überraschend wissen, dass er nicht teilnehmen wird. Den Brief wird er, so wie alle an ihn gerichteten Schreiben, persönlich beantworten.

Der offene Brief in Auszügen (der Brief liegt der Redaktion in voller Länge vor):

"Wir, Frau Sabine Brandner und ich, Kurt Lindlgruber erlauben uns daher, sie höflich einzuladen zur Teilnahme am nächsten Sonntagsspaziergang, am So den 23.01.2022 um 18 Uhr"

"Grund für die sonntäglichen Spaziergänge sind die nicht akzeptierten Corona-Maßnahmen der von der österreichischen Bundesregierung und auch von Ihrer Partei der SPÖ mitgetragenen Maßnahmen, welche nur noch als Drangsal empfunden werden. Wir möchten Ihnen die einmalige Gelegenheit bieten, mit Ihren Wählern gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Wir garantieren Ihnen, Sie werden begeistert sein, es sind alles Steyrer Bürger, welche Sie zum Bürgermeister gewählt haben. Jene Menschen, die Sie direkt gewählt haben, und jene Menschen die Sie nicht gewählt haben, aber Ihren Wahlerfolg - weil demokratisch - mit Mehrheit gewählt, akzeptieren."

"Diese friedlich spazierenden Bürger, welche durch ihren Beitrag zum Steueraufkommen auch Ihr Gehalt finanzieren, haben eine große Erwartungshaltung, von ihrem Bürgermeister auch ernst genommen zu werden. Sie sind gut informiert und auch bereit für einen wissenschaftlichen Diskurs mit Ihnen. Alle fühlen sich belogen von der Regierung, dem ORF und dem Großteil der Medien."

"Die Impfpflicht in Österreich wird das politische Ende jener bedeuten, welche diese unterstützen. Österreich wird verpflichtet sich ein Gen-Therapeutikum zu spritzen, welches nachweislich zu schweren Gesundheitsschäden führt. Diese Injektion - Impfung ist sie ja keine - weil sie weder eine sterile Immunität bietet, noch eine Infektion oder eine Weitergabe einer Infektion verhindert, führt nachgewiesen zu schweren Nebenwirkungen bis zum Todesfall. Diejenigen Politiker, die uns Bürger zwingen wollen diese Injektion sich verabreichen zu lassen, übernehmen keine Verantwortung für ev. auftretende Folgeschäden, schon aus diesem Grunde ist diese abzulehnen."