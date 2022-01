Newsblog

Fahrerflucht: Polizei Garsten bittet um Hinweise

GARSTEN. Bereits am 16. Jänner um 3:45 Uhr ereignete sich am Kirchholzweg in Garsten ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein noch unbekannter Lenker kollidierte dabei mit einem parkenden Lkw, wodurch dieser schwer beschädigt wurde ...

Der darin schlafende Lkw-Fahrer wurde durch den starken Aufprall geweckt, konnte jedoch keinen Kontakt mit dem Unfalllenker aufnehmen, weil dieser den Unfallort sofort verließ. Durch die Kollision verlor der Fahrerflüchtige Teile seines Seitenspiegels, wodurch ermittelt werden konnte, dass es sich um einen schwarzen Mercedes Benz SLK handelte. Von diesem dürfte Seitenscheibe und Front beschädigt sein.

Die Polizeiinspektion Garsten ersucht um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4150.