Ehe-Alpha - Sieben spannende und bereichernde Abend für Paare

STEYR. Eine bewusste Ehezeit, spannende Impulse, Geschichten, die das Eheleben schreibt und vor allem viel Zeit für Austausch mit dem eigenen Partner – all das bringt der Ehe-Alpha. An sieben Abenden wird es ab 4. Februar 2021 wieder die Möglichkeit geben, an diesem international beliebtem Format teilzunehmen ...

„Wir sind begeistert! Es war das Beste, was wir machen konnten. Wir profitieren so sehr davon und sind dankbar!“ schildert eine Teilnehmerin des Kurses ihre Erfahrungen. Aufgrund der Nachfrage und der vielen wunderbaren Rückmeldungen, hat sich die Freie Christengemeinde Steyr entschlossen, den Alpha-Kurs für Ehepaare wieder anzubieten. Pastor Toby beschreibt: „Wir treffen uns jeden Freitag um 20:00 Uhr online per Zoom und eröffnen in den Abend. Innerhalb weniger Minuten erhalten alle Paare den Link zum Video mit dem Fachinput. Jeder entscheidet selbst wie viel Zeit sie dafür verwenden. Auch die Hausübungen kontrollieren wir natürlich nicht“, verrät er augenzwinkernd. Nach jedem Kurs findet sich im Begleitheft eine kleine Übung für die Zeit zwischen den Terminen. Diese hilft, die Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse vom Kursabend in den Alltag und die Ehezeit zu integrieren. Die Pastoren unterstützen gerne: „Egal aus welchem Grund ein Paar mitmacht, der Kurs bietet super viel – einfache, praktische Ideen, um eine Beziehung aufzubauen, die ein Leben hält. Der Ehe-Kurs basiert auf christlichen Werten, ist aber auf jeden Fall für alle Paare geeignet! Jeder kann teilnehmen - mit oder ohne kirchlichen Hintergrund“, beschreibt Pastorin Silvia Rathmair das Angebot und freut sich schon darauf, selbst wieder Neues zu lernen und Zeit für die eigene Beziehung zu nehmen.



Der nächste Kurs startet am Freitag, 4. Februar 2021 und findet mit Hilfe von Zoom statt. Technische Unterstützung wird gerne vorab gegeben. Eine Anmeldung ist ab sofort für Teilnehmer*innen aus ganz Österreich über die Web-Seite www.fcg-steyr.at/ehekurs möglich. Dort gibt es auch noch weitere Details zu den Inhalten und dem Ablauf der Abende.