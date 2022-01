Newsblog

Besuch der HTL Steyr als perfektes Sprungbrett für eine IT-Karriere

Spaß am Programmieren gehört zu den Voraussetzungen der Jugendlichen, die an der HTL Steyr einen IT-Zweig besuchen. Die HTL Steyr ist ein Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere in der IT-Branche. „Das Interesse an Absolventen der IT-Zweige ist besonders groß“, weiß Wolfgang Bräu, ...

... Sprecher der Initiative IT Experts Austria. Er selbst besuchte diese Schule und leitet heute ein erfolgreiches Unternehmen. Das große Interesse an Schulabgängern bestätigt auch DI Franz Parzer, Vorstand der Abteilung Informationstechnologie an der HTL Steyr: „In den nächsten zehn Jahren haben unsere Schülerinnen und Schüler eine Jobgarantie.“ Ab sofort können sich Interessierte für das neue Schuljahr an der HTL Steyr anmelden.



„Zwei größere IT-Unternehmen suchen aktuell bis zu 40 Mitarbeitende“, berichtet der Sprecher der Initiative IT Experts Austria, Wolfgang Bräu. Für ihn ist wichtig, dass der Pool an IT-Fachkräften in der Region aufgestockt wird. „Steyr macht sich für die geplante Technische Universität für Digitalisierung stark. Um den erfolgreich eingeschlagenen Weg zu festigen, sollten möglichst viele junge Menschen mit ihrer Ausbildung an der HTL Steyr beginnen“, erklärt Wolfgang Bräu. „Die Schule hat in der IT-Branche einen ausgezeichneten Ruf. Für unsere Absolventen gibt es jeweils etwa 15 Jobangebote“, ergänzt der Vorstand der Abteilung Informationstechnologie an der HTL Steyr, DI Franz Parzer. Derzeit werden 900 Jugendliche an der Schule unterrichtet. Jeweils 25 Jugendliche besuchen die erste Klasse der Abteilung Informationstechnologie und erste Klasse der Abteilung Elektronik und Technische Informatik. In dieser Abteilung treten heuer 36 Schülerinnen und Schüler zur Reife- und Diplomprüfung an. 2023 gibt es die ersten Schulabgänger der Abteilung Informationstechnologie. Bis Freitag, 11. März 2022, können sich Interessierte für das neue Schuljahr anmelden. Von Vorteil sind Interesse an Technik und Mathematik sowie logisches Denken.



Praxisnaher Unterricht

Von Anfang an wird der Unterricht an der Schule praxisorientiert durchgeführt. „Speziell diverse Projektarbeiten begeistern viele Jugendliche“, weiß Franz Parzer. Er denkt dabei unter anderem an ein Projekt zum Thema Künstliche Intelligenz, bei der die Schülerinnen und Schüler ihr informationstechnisches Wissen einsetzen konnten. Gut angenommen wird auch der Unterricht von Lehrenden, die ihre Erfahrungen aus der Praxis zum Besten geben. Daher ist die Schule bestrebt, viele Partnerbetriebe ins Boot zu holen. Den HTL-Absolventen stehen nach der Schule alle Möglichkeiten offen: Sie können gleich ins Berufsleben einsteigen oder weiterstudieren.



Eigenes Unternehmen war Kindheitstraum

Einer der Absolventen der HTL Steyr ist IT-Experte Wolfgang Bräu. „Mich hat Programmieren bereits als Kind fasziniert“, erinnert sich der CEO von Auris-Consult aus Steyr. Der Besuch der HTL Steyr war für ihn der logische Schritt. Zu seinen Lieblingsfächern gehörten Softwareentwicklung, wirtschaftliche Bildung, Labor und Mathematik. Spannend fand er seine Praktika, wo er für ein bekanntes Unternehmen in Steyr ein Projekt umsetzen durfte. Nach dem Unterricht machte sich Wolfgang Bräu wieder ans Programmieren und stockte so sein Taschengeld auf. In der Abschlussklasse erhielt der IT-Experte einige Jobangebote, die er ablehnte. „Ich träumte schon seit jeher von einer eigenen Firma“, sagt Wolfgang Bräu. Auris-Consult setzt weltweit innovative Software-Projekte um und unterstützt Unternehmen, Ressourcen zu schonen und ihren Umsatz zu steigern. Dabei setzt das Unternehmen auf individuelle Beratung, modernste Technologie und einfache Lösungen für komplexe Probleme.



Corporate Data

IT Experts Austria ist eine Standort- und Interessenvertretung zur Stärkung und zum Ausbau des Standorts Steyr am Nationalpark zur bevorzugten Region für die IT-Branche in Österreich. Wer in Österreich breite Bildung, einen Arbeitsplatz oder Mitarbeiter in der IT sucht, kommt in die Region Steyr am Nationalpark, lautet die Vision der Initiative. Ausbildung und Wirtschaft in der Informationstechnologie werden vernetzt. Laufende Projekte und Maßnahmen schaffen Bewusstsein und Raum, um Steyr am Nationalpark zu Österreichs führender IT-Region zu machen. Ing. Wolfgang Bräu fungiert als Sprecher der Initiative.



