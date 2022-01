Newsblog

100. Vollversammlung der FF Maria Neustift online abgehalten

MARIA NEUSTIFT. Auf ein erfolgreiches Feuerwehr-Jahr 2021 konnte die Freiwillige Feuerwehr Maria Neustift bei ihrer 100. Vollversammlung am Freitag, den 14. Jänner 2021 zurückblicken. Rund 6.000 Stunden haben die Mitglieder der Feuerwehr im vergangenen Jahr geleistet ...

Da die Vollversammlung aufgrund der Pandemie nicht wie in gewohnter weise im "Haus der Dorfgemeinschaft durchgeführt werden konnte, entschied man sich diese online zu veranstalten.

Mehrere Ehrengäste, darunter Bürgermeister Martin Haider, Landtagsabgeordnete Regina Aspalter und OBR Mayr konnten dennoch an diesem Abend begrüßt werden.



Das Einsatzjahr 2021 in Kürze

Versucht man das vergangene Feuerwehrjahr in wenige Zeilen zu fassen denkt man zuerst an die zahlreichen Fahrzeugbergungen im Frühjahr, welche das Ergebnis eines heftigen Wintereinbruches darstellten. Der Sommer war geprägt von mehreren Katastrophenschutzeinsätzen. So wurde die FF Maria Neustift zum ersten Mal in der Funktion als Stützpunktfeuerwehr (STROMA-Anhänger) zu einen Überflutungseinsatz im Gemeindegebiet Wolfern alarmiert.

Die größte einsatztechnische Herausforderung stellte jedoch der Bauernhausbrand im Moosgraben dar. Insgesamt 19 Feuerwehren und weit über 75.000 Liter Löschwasser waren notwendig, um die mehrere Tage dauernden Einsatz zu bewältigen.



Auszeichnungen

Für die 25-jährige Mitgliedschaft wurden dieses mal gleich 8 Feuerwehrmitglieder ausgezeichnet. Grund dafür ist hervorragende Jugendarbeit, welche vor genau 25 Jahren in Maria Neustift etabliert wurde. Die Auszeichnung konnte dabei an Ahrer Josef, Aigner Erich, Hornbachner Christian, Kopf Alexander, Kopf Maximilian, Riener Christian, Schnabel Josef und Scharrer Martin übergeben werden.

Mit der 40-jährigen Verdeinstmedaille wurden Hornbachner Michael, Steindler Alois sowie Stubauer Johann ausgezeichnet. Mit Ferdinand Aigner konnte einem Kameraden die 50 -jährige Verdienstmedaille überreicht werden.



Als Anerkennung für besondere Dienste im Feuerwehrwesen wurden Gruppenkommandant Martin Oberforster und Jugendbetreuerhelferin Beate Reitner mit der Bezirksmedaille in Bronze ausgezeichnet.

Ebenfalls wurde Feuerwehrarzt Dr. Ulrich Schneeweiß mit der Florianmedaille des OÖ LFV in Bronze ausgezeichnet als Anerkennung für den beispiellosen Einsatz in Zeiten der Pandemie. So war Ulrich für die Erstellung von diversen Schulungsvideos, welche den richtigen Umgang mit Hygieneartikeln und Masken zeigten, verantwortlich bzw. organisierte er mehrere Impftermine für Feuerwehrmitglieder und deren Angehörige. An dieser Stelle herzliche Gratulation!



Fotos © FF Maria Neustift