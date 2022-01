Newsblog

FF Pichlern bekommt neuen Kommandanten

SIERNING. Am Sonntag (23. Jänner) fand die Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pichlern mit Neuwahlen statt. Zahlreiche Ehrengäste, u.a. Bürgermeister Richard Kerbl und Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Mayr sowie Kameradinnen und Kameraden der FF Pichlern waren der Einladung gefolgt. Die Veranstaltung wurde unter Einhaltung aller (2G) Covidmaßnahmen abgehalten ...

"Das Coronavirus hat auch die Feuerwehren in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 2021 beeinflusst, sodass viele Vorhaben nicht wie geplant umgesetzt werden konnten", so HBI Thomas Kastner in seinem Bericht über das letzte Jahr. Trotzdem hob er die gute Zusammenarbeit mit seinen Kameraden und Kommando-Mitgliedern hervor. Bei Bürgermeister Richard Kerbl bedankte er sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit in dieser besonderen Zeit und auch dafür, dass es immer eine Möglichkeit gab, neue Projekte umzusetzen.

Der Kommandant der FF Pichlern HBI Thomas Kastner hat aus persönlichen Gründen seine Funktion als Kommandant zurückgelegt. Zur Wahl zum Kommandanten hat sich Herold Flath gestellt. Flath ist seit über 30 Jahren Mitglied der FF Pichlern und war bereits unter Bruno Gärtner als Schriftführer im Kommando. Auch im Abschnittskommando Steyr Land ist er seit Jahren tätig. Die Mannschaft schenkte ihm sein volles Vertrauen. Er wurde fast einstimmig zum Kommandanten gewählt.

In Ihren kurzen Ansprachen bedauert Bürgermeister Kerbl und Bezirksfeuerwehrkommandant Mayr den Rücktritt von Thomas Kastner. Ebenso freuen sie sich auf die Zusammenarbeit mit Herold Flath und wünschen ihm alles Gute.

FF Pichlern 2021 in Zahlen

Mannschaft: 42 (Aktive 29, Jugend 3, Reserve 10)

Einsätze: 27 mit 355 Stunden (10 Brand und 17 Technische)

Übungen und Lehrgänge mit 510 Stunden

Gesamt geleistete Stunden 2021: 4250 Stunden