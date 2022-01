Newsblog

Die Verringerung der Gültigkeitsdauer von Impfpässen in Europa

STEYR. Seit zwei Jahren erlebt die Welt eine Coronavirus-Pandemie. Jetzt stecken wir mitten in der vierten Corona-Welle, welche durch die kursierende Omikron-Variante bestimmt wird. Aus diesem Grund hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, die coronabedingten Vorschriften zu aktualisieren, ...

... um den sicheren und freien Personenverkehr in der EU zu koordinieren.



Unter anderem wurden die wichtigsten Neuerungen in Bezug auf das digitale COVID-Zertifikat der EU diskutiert. Eine davon war die verkürzte Gültigkeit der Impfzertifikate: Die Gültigkeitsdauer von Impfzertifikaten in der EU und im Schengen-Raum wird sich ab Februar 2022 auf neun Monate verringern, in einigen Ländern wird sie jedoch noch kürzer sein.



Laut Angaben der EU-Kommission sollte ein europäisches Impfzertifikat Reiseregelungen innerhalb des EU-Territoriums vereinheitlichen. So kann in neun Monaten die Gültigkeitsdauer des Corona-Impnachweises verlängert werden, sobald eine Booster-Impfung erhalten wird.



Jedoch werden in der Praxis solche Zertifikate in einigen Ländern noch weniger als die erforderlichen 270 Tage anerkannt.



So sind die sogenannten “digitalen grünen Zertifikate" in Griechenland und Zypern für sieben Monate gültig, unabhängig von der Art des Impfstoffs. In Lettland sind Impfzertifikats mit Einphasen-Präparaten nur für fünf Monate relevant, mit Zweikomponenten – für neun Monate.



Ab dem 17. Januar beträgt die Gültigkeitsdauer des Impfzertifikats in Malta nur noch drei Monate: Die Bewohner haben bis zum 1. Februar einen Zeitraum von zwei Wochen für die Nachimpfung.



Schweden wird das empfohlene Zeitintervall zwischen der zweiten und dritten Impfung von sechs auf fünf Monate für Bürger im Alter von 18 bis 64 Jahre reduzieren. Großbritannien, Dänemark und Frankreich haben das Intervall zwischen der zweiten und dritten Impfung für bestimmte Bevölkerungsgruppen wie z. B. Senioren und Mediziner auf drei Monate reduziert.



Österreich und Kroatien folgen seit Dezember 2021 der empfohlenen Gültigkeitsdauer von neun Monaten für einen Impfpass. Ab dem 15. Januar gilt diese Regelung auch für Island. Ab dem 1. Februar schließen sich Irland, die Niederlande und die Schweiz den gesamteuropäischen Anforderungen an.



Die Verkürzung der Geltungsdauer der "grünen Zertifikate" führt automatisch zu Anforderungen an Boosterdosen, um den Impfstatus für diejenigen zu bestätigen, die durch Europa reisen.



Bisher wurden die Maßnahmen in allen Ländern verschärft: Geschäfte, Restaurants, Cafés und Casinos bleiben für die Besucher geschlossen. Aber das ist heute kein Problem, denn es gibt Essenslieferungen, Online-Shops und Beste Online Casinos.