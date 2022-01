Newsblog

Stromausfälle durch Sturm Nadia

STEYR-LAND. Wer sich am Sonntagmorgen (30. Jän) in Aschach/Steyr vielleicht über Uhren wunderte, die eine falsche Uhrzeit anzeigten, der wusste noch nichts von dem nächtlichen Stromausfall, der auch die Freiwillige Feuerwehr Aschach in der Nacht auf Sonntag beschäftigte ...

Ein Baum stürzte in die 30kV-Leitung, die parallel zur Hohen Berg Straße vom Transformator im Graben zu jenem beim Friedhof läuft. Die Anrainer hörten um ca. 00:15 Uhr zwei laute Knaller, die Feuerwehr Aschach wurde um 00:47 alarmiert. Am Einsatzort angekommen wurde als erstes die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Nach der Freischaltung der Leitung durch den Netzbetreiber wurden Baum und Stromleitung voneinander getrennt.

Anschließend wurde der Netzbetreiber noch bei der Wiederherstellung der Stromversorgung unterstützt, indem der Arbeitsplatz ausreichend beleuchtet wurde.