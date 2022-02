Newsblog

Gasflaschenbrand in Pfarrkirchen

PFARRKIRCHEN. Am Samstagvormittag (5. Februar) war in Pfarrkirchen ein Mann mit Flämmarbeiten auf einem Garagendach beschäftigt. Dabei geriet eine Gasflasche in Brand ...

Nach dem Eintreffen am Einsatzort konnte die Freiwillige Feuerwehr Pfarrkirchen feststellen, dass die Flamme im Bereich des Ventils nur klein und kontrolliert brannte. Die Florianis kühlten die Gasflasche vorerst und konnten dann das Ventil problemlos schließen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und auch ein Sachschaden konnte verhindert werden. Nachdem die Gasflasche vom Dach entfernt hatten, konnten die Feuerwehrmänner wieder einrücken.

Die FF Pfarrkirchen war mit 18 Mann und 3 Fahrzeugen eine Stunde im Einsatz.

Fotos © FF Pfarrkirchen