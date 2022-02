Newsblog

21-Jähriger stahl Lkw und fuhr mit 2,52 Promille in Schlangen­linien

LINZ-LAND. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde die Polizei Leonding am 7. Februar gegen 10:50 Uhr auf einen Lkw aufmerksam. Der Lkw wurde in der Nebenfahrbahn der B139 in Fahrtrichtung Linz in Schlangenlinien gelenkt. Die Beamten versuchten ...

den Lkw-Lenker für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Nachdem der 21-jährige Lenker aus Passau die Beamten bemerkte, beschleunigte er den Lkw und fuhr in Richtung Edtstraße. Nach kurzer Nachfahrt brachte der Lenker das Fahrzeug zum Stillstand und flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Feld. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Beschuldigten nach ca. 100 Metern anhalten und festnehmen.

Der Mann zeigte sich sofort geständig und gab an, den Lkw gerade am Flughafen gestohlen zu haben. Die Angaben des Beschuldigten wurden durch spätere Erhebungen bestätigt. Ein anschließend durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Zudem lenkte der Beschuldigte das Fahrzeug ohne gültige Lenkberechtigung, da ihm diese in Deutschland wegen Trunkenheit am Steuer entzogen wurde. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.