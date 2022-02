Newsblog

Informationen rund um den europäischen Tag des Notrufs

STEYR. Am 11. Februar, dem europäischen Tag des Notrufs, ist der ideale Zeitpunkt, um sich alle wichtigen Notrufnummern in das Gedächtnis zu rufen! Vielen ist zum Beispiel nicht bekannt, dass in Österreich die Nummer 112 zur Polizei führt und nicht zur oftmals gewünschten Österreichischen Notrufnummer 144. In diesem Artikel finden Sie Aufklärung zu wichtigen (Not)Rufnummern ...

144: Diese Notrufnummer wählen Sie, wenn es sich um einen medizinischen Notfall handelt. Wenn etwas passiert ist – ein Unfall, eine Verletzung – wenn Sie ein gesundheitliches Problem haben und Hilfe brauchen. Unzählige Telefonanrufe bearbeiten, koordinieren und disponieren die Mitarbeiter der Rotkreuz-Rettungsleitstellen pro Jahr in Oberösterreich. An 365 Tagen, rund um die Uhr, sind sie für Menschen da, die Hilfe brauchen.

Besonders in Corona-Zeiten sind die Mitarbeiter unverzichtbare Knotenpunkte im Netzwerk der Hilfe. "Ihre Arbeit steht auch am Tag des europäischen Notrufs im Zentrum", so Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß. Wenn jede Sekunde zählt, ist auf die Mitarbeiter des OÖ. Roten Kreuzes Verlass. Wer den Notruf (144) wählt, wird professionell betreut. „Wir sind für alle Fälle gerüstet“, sagt Niklas Weidmann aus Garsten, der seit 01.01.2018 für die Rotkreuz Bezirksstelle Steyr-Stadt tätig ist. Der Leitstellendisponent ist zudem noch ein professioneller Rettungssanitäter mit Lenkerberechtigung und Gruppenkommandant. In den fünf Dispositionsstandorten landesweit sorgen Niklas W. und seine Kollegen dafür, dass die Helfer an jedem Ort und zu jeder Tageszeit zur Stelle sind. Sie sehen alle Einsatzfahrzeuge in Echtzeitbewegung am Bildschirm und entscheiden auf einen Blick, welches Rotkreuz-Team die kürzeste Anfahrt hat. „Im Fall der Fälle geben wir Anleitungen zur Ersten Hilfe und stehen den Anrufern bei, bis die alarmierten Helfer eintreffen“, erklärt Niklas W. „Die Tätigkeit ist sehr spannend und abwechslungsreich. Jeder Tag bietet neue Herausforderungen“, erzählt der Leitstellendisponent.

„Bitte wenden Sie sich bei Notfällen nicht an verschiedene Büro- oder Servicenummern oder an den lokalen Rettungsdienst. Dies sind nur Umwege und kosten bei einem wirklichen Notfall oft die lebensrettende Zeit!", so Weidmann. Kompetente Spezialisten stehen unter der Rufnummer 144 rund um die Uhr für Sie bereit. Während Sie noch mit dem Notruf telefonieren und einige Fragen beantworten, laufen im Hintergrund bereits Planungen ab, um effiziente Hilfe einzuleiten. Das Leitsystem errechnet während des Gesprächs bereits alle für diesen Notfall in Frage kommenden Rettungsmittel. Bei zeitkritischen Notfällen werden - sobald Einsatzort und die Art des Notfalls bekannt sind – die entsprechenden Rettungsmittel alarmiert und zu Ihnen geschickt. "Noch während Sie mit dem Rotkreuz Mitarbeiter telefonieren, wird dies von einem zweiten Leitstellenmitarbeiter organisiert", erklärt Peter Angerbauer, Dienstführender der Leitstelle Steyr-Kirchdorf.

112: In Österreich wird der Euro-Notruf 112 nicht, wie in anderen europäischen Ländern üblich, von einer qualifizierten Rettungsleitstelle entgegengenommen, sondern von der Polizei. Der Polizeibeamte notiert die Angaben des Anrufers/der Anruferin und meldet diese weiter. Darum ist es ratsam, bei medizinischen Notfällen gleich die Notrufnummer 144 zu wählen – so kommen Sie gleich direkt zu den richtigen Ansprechpartnern und verlieren keine vielleicht lebensnotwendige Zeit!

1450: Nummer der Gesundheitshotline. Diplomiertes Pflegepersonal wartet diese Nummer und gibt Auskunft über gesundheizbezogene Themen.

14844: Sollten Sie bettlägerig sein, nicht gehen können oder während der Fahrt medizinische Betreuung benötigen, können Sie einen Krankentransport unter der Rufnummer 14844 organisieren. Sie benötigen dafür einen Transportschein von einem Arzt/ einer Ärztin oder einer medizinischen Einrichtung, ansonsten sind die Kosten selbst zu tragen. Rufen Sie mindestens einen Tag vorher beim Roten Kreuz in der Leitstelle (14844) an! Nur so kann der Transport angemeldet werden und ein Krankentransportwagen holt Sie zur vereinbarten Zeit ab. Bitte immer die e-Card mitnehmen!

141: der hausärztliche Notdienst. Diese Nummer ist zu wählen, wenn Sie am Wochenende oder abends ihren Hausarzt/ihre Hauärztin nicht erreichen. Unter 141 steht ihnen der Bereitschaftsdienst in Ihrem Bundesland zur Verfügung. Der Ärztenotdienst ist meist in den Nachtstunden von 19.00 bis 7.00 Uhr, an Wochenenden von Freitag 19.00 bis Montag 7.00 Uhr sowie an Feiertagen ganztägig besetzt. Genaue Informationen finden Sie auf der Website Ihres Bundeslandes.

Um in Notsituationen immer die richtige Nummer zur Hand zu haben, ist es ratsam, sich einen Zettel mit den wichtigsten Nummern auch im Wohnbereich - gut sichtbar - aufzuhängen. "So wirft man öfter mal einen Blick darauf und speichert diese besser im Gehirn ab", rät Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß.