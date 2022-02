Newsblog

Unterstützung für ältere Menschen: Projekt in Steyr wird gefördert

STEYR. Die Stadt Steyr hat vor kurzem vom Bund die Förderzusage für ein sogenanntes Community- Nursing-Pilotprojekt bekommen. Community Nurses sind diplomierte Pflegekräfte, die dazu beitragen, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Dabei wird besonders auf Risikogruppen ...

und älteren Personen mit Pflegebedarf geachtet. Durchgeführt wird das Vorhaben in Steyr laut Plan in den Stadtteilen Alter Tabor und Resthof. Dort leben etwa 8500 Menschen, davon sind etwa 20 Prozent älter als 65 Jahre. Mit der Fördersumme von bis zu etwa 339.000 Euro, bereitgestellt von der Europäischen Kommission, sollen für diesen Aufgabenbereich zwei diplomierte Teilzeit-Pflegekräfte im Ausmaß von 1,5 Personaleinheiten und die für deren Arbeit notwendige Infrastruktur finanziert werden.

Dazu der Steyrer Gesundheits-Referent Vizebürgermeister Michael Schodermayr: „Wir wollen mit diesem Pilotprojekt ein dichtes Netz an Unterstützungsangeboten vor allem für die ältere Bevölkerung der Stadtteile Alter Tabor und Resthof auswerfen. Die Aktivitäten werden von Hausbesuchen, Maßnahmen gegen Vereinsamung sowie Ernährungs- und Physiotherapieangebote über begleitete Einkäufe und Spaziergänge bis hin zu Grätzlfesten reichen. Und wir wollen all dies gemeinsam mit der Bevölkerung umsetzen und laden zur Mitgestaltung ein.“ Auch Bürgermeister Markus Vogl unterstreicht die Bedeutung des neuen Sozialprojektes für Steyr: „Durch Community Nursing werden die ohnehin sehr hohen sozialen Standards in unserer Stadt noch weiter angehoben.“ Community Nursing in Steyr soll noch im ersten Quartal dieses Jahres beginnen.