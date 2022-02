Newsblog

Suchaktion nach Pensionistin war erfolgreich

GROSSRAMING. Am Freitag (11. Februar) gegen 15 Uhr meldete ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land die Abgängigkeit seiner 81-jährigen Großmutter, die er und weitere Familienmitglieder bereits einige Stunden suchten ...

Die Frau war gegen 9 Uhr von ihrem Lebensgefährten im Bereich der Rabenreithstraße abgesetzt worden, weil sie zu Fuß nachhause gehen wollte. Kurz darauf wurde die Pensionistin noch gesehen. Seit etwa 9:15 Uhr bestand jedoch kein Kontakt mehr zu ihr.

Nachdem sich die 81-Jährige in der Vergangenheit bereits öfter verlaufen hatte, leiteten die Polizisten umgehend eine Suchaktion ein, bei der sich auch 6 Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften beteiligten. Gegen 16:30 Uhr fanden Feuerwehrmänner die Frau leicht unterkühlt im Dickicht bei einer Forststraße sitzend. Sie hatte sich am Ende dieser Fortstraße verlaufen. Die Rettung brachte die Frau zu deren Tochter in häusliche Pflege.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Großraming, Pechgraben, Gaflenz, Hofberg, Reichraming und Weyer.

Fotos © FF Gaflenz