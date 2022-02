Newsblog

Ein Schwerverletzter nach Forstunfall

GROSSRAMING. Am 13. Februar um 12:30 Uhr wurde in Großraming ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land bei einem Forstunfall schwer verletzt. Der 42-Jährige war beim Fällen einer Buche in einem steilen Waldstück im oberen Bereich des Rotsteins von einem herabfallenden Baumwipfel getroffen worden ...

Der Schwerverletzte verständigte selbst mit seinem Handy die Angehörigen, die wiederum die Rettungskette in Gang setzten. Der Mann wurde von der Crew des Rettungshubschraubers C10 vor Ort erstversorgt und mittels Seilrettung vom steilen Gelände ins Tal und anschließend in das PEK Steyr geflogen. Der 42-Jährige arbeitete allein, trug einen Schutzhelm und war für Holzarbeiten bestens ausgerüstet.

Die Bergrettung Losenstein war mit sechs Kräften im Einsatz. Die Erhebungen wurden von der Streife Großraming 1 und einem Alpinpolizisten geführt.