Initiative YesWeCare zum dritten Mal in Steyr

STEYR. Am Sonntag (13. Februar) fand in Steyr zum dritten Mal ein Lichtermeer unter dem Titel 'Yes we care - für Vernunft und Wissenschaft' statt, dieses Mal beim Neutor. Der Mitgründer von 'Yes we care', Daniel Landau, reiste dafür nach Steyr an und sprach zu Beginn einige Worte ...

Als weitere Unterstützer des Lichtermeeres traten das Mauthausenkomittee Steyr mit einem kurzen Redebeitrag, die Volkshilfe und 'Omas gegen Rechts' vor Ort in Erscheinung. Der Untertitel der angemeldeten Versammlung, 'no pasarán' also "sie werden nicht durchkommen", wurde in die Tat umgesetzt. Die Polizei leitete den abermals sehr lauten und wie gewohnt unangemeldeten 'Spaziergang' mit ausreichend Abstand zum Lichtermeer über die Enge vom Stadtplatz.

Fotos © privat