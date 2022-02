Newsblog

Pkw-Lenker übersah Radfahrer

LINZ-LAND. Ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Rohrbach lenkte am 14. Februar gegen 18:20 Uhr sein Fahrrad auf der L564 Wolferner Landesstraße von Linz kommend in Fahrtrichtung St. Florian. Zur selben Zeit lenkte ein 30-jähriger Autofahrer sein Auto in dieselbe Fahrtrichtung ...

In einer Rechtskurve übersah der 30-jährige Linzer den Radfahrer und es kam zur Kolission. Der Radfahrer kam zu Sturz. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz gebracht. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.