Newsblog

Winterspaß in den Dolomiten

STEYR. Die Dolomiten, die seit 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören, sind eine Gebirgsgruppe der südlichen Kalkalpen, werden aber auch den Südalpen zugerechnet. Sie verteilen sich auf die Regionen Venetien und Trentino-Südtirol in Italien und ...

... auf die Provinzen Belluno, Bozen – Südtirol und Trient in Österreich. Im Winter ist das Gebiet ein beliebtes Urlaubsziel für Winterurlauber und begeistert durch vielfältige Aktivitäten und zahlreiche Sehenswürdigkeiten.

Foto © Alex Flindt on Unsplash

Von Steyr in die Dolomiten



Von Steyr bis in die Dolomiten

Die Anfahrt von Steyr in die Dolomiten variiert je nach Urlaubsort und Skigebiet in den Dolomiten, für das man sich entscheidet. Die Dolomiten haben insgesamt eine Fläche von knapp 13.000 Quadratkilometern. Eines der schönsten Skigebiete in den Dolomiten ist das Skigebiet 3 Zinnen Dolomiten (ehemals Sextener Dolomiten) auf der italienischen Seite.



Die Anreise dauert mit dem Auto ca. 5 Stunden (375 km) und ist gut an einem Tag zu machen. Die Route führt über Salzburg, Zell am See und Lienz und kostet bei den aktuellen Spritpreisen zwischen 50 und 75 Euro. Eine Anreise mit dem Zug ist in diesem Fall nicht zu empfehlen, denn die Reise würde bei viermal Umsteigen über 9 Stunden dauern.



Zudem ist man mit dem Auto flexibel und kann die Dolomiten auf eigene Faust erkunden.



Übernachtung in den Dolomiten

Das Hochpustertal mit den Gemeinden Niederdorf, Innichen, Prags und Sexten wird auch als Land der Drei Zinnen bezeichnet, denn hier befindet sich die berühmte Felsformation. Im Sommer mit herrlicher und üppiger Natur gesegnet, ist das Hochpustertal im Winter ein wahres Paradies, das mit seinem Skikarussell Pistenspaß in den Skigebieten der Dolomiten für Groß und Klein bietet. Die Kosten für die Übernachtung variieren von Unterkunft zu Unterkunft. Direkt am Skigebiet Drei Zinnen gibt es eine Vielzahl von Hotels und Herbergen. Wer lieber in der eigenen kleinen Ferienwohnung übernachtet, findet auch eine Vielzahl an günstigen Ferienwohnungen in der Umgebung.



Sehenswürdigkeiten

Die folgenden Sehenswürdigkeiten sind zwischen 15 Minuten und einer Stunde von dem Naturpark Drei Zinnen entfernt.



Drei Zinnen

Die Drei Zinnen sind zugleich Wahrzeichen und eines der schönsten Skigebiete der Dolomiten. Im Winter sind die Gesteinsformationen, die weltweit wohl zu den am häufigsten fotografierten gehören, mit einer Schneeschicht überzogen und bieten die ideale Kulisse für alle Wintersportler, egal, ob Wandern, Skifahren oder Snowboarden.



Foto © Michael Ende on Unsplash

Höhlensteintal



Das Höhlensteintal ist ein Seitental des Pustertals und nur etwa 15 Kilometer lang. Im Winter führt eine Langlaufloipe von Toblach aus mitten durch das Tal und weiter bis in den beliebten Wintersportort Cortina d’Ampezzo.



Cortina d’Ampezzo

Cortina liegt in der Provinz Belluno und ist ca. eine Stunde Autofahrt von dem Gebiet Drei Zinnen entfernt. Ein Abstecher lohnt sich jedoch, denn schon seit Jahrzehnten ist Cortina d’Ampezzi einer der beliebtesten Wintersportorte der Region. 1956 fanden hier sogar die Olympischen Winterspiele statt. Das Skigebiet umfasst 120 Pistenkilometer und der Skipass kostet für Erwachsene in der Hauptsaison 54 Euro.



Aktivitäten

In den Dolomiten kann man auch und vor allem im Winter neben Skifahren einiges erleben.



Hundeschlittenabenteuer

Mit dem Hundeschlitten die verschneiten Wälder und abgelegene Orte des UNESCO-Weltnaturerbes zu entdecken, ist ein ganz besonderes Erlebnis, das man unbedingt ausprobieren sollte.



Schneeschuhlaufen

Schneeschuhlaufen ist eine Sportart für jedermann, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Fernab der trubeligen Skigebiete der Dolomiten genießt man die Ruhe der Natur, die wilden Landschaften und die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum.



Snowboarden

Snowboarden gehört neben alpinem Skifahren zu den beliebtesten Wintersportarten der Welt. Von November bis Mai kann man in den Dolomiten sowohl als Anfänger, als auch als Fortgeschrittener den Kick des Snowboardens erleben.



Rodelbahnen

Rodel- und Bobschlitten sind längst nicht nur etwas für die kleinsten Familienmitglieder. Mit dem Schlitten den Abhang runter zu brettern, ist für Jung und Alt ein echtes Abenteuer.



Wer einmal die Skigebiete der Dolomiten besucht, die verschneiten Täler durchquert und die hohen Gipfel bestaunt hat, kommt garantiert zurück, denn nicht ohne Grund sind die Dolomiten UNESCO-Weltnaturerbe. Hier kommen Winterurlauber voll und ganz auf ihre Kosten.