Heckenbrand in Pfarrkirchen

PFARRKIRCHEN. Bei Flämmarbeiten geriet eine Thujenhecke am Mittwochnachmittag (16. Februar) in Pfarrkirchen in Brand ...

Die Flammen konnten von einem Nachbarn des Hauseigentümers mittels Feuerlöscher in Schach gehalten werden. Die Freiwillige Feuerwehr Pfarrkirchen übernahm nach Eintreffen noch die Nachlöscharbeiten. Nachdem mittels Wärmebildkamera sichergestellt werden konnte, dass alle Glutnester beseitigt waren, konnten die Florianis wieder einrücken.

Die FF Pfarrkirchen war mit 14 Mann und 2 Fahrzeugen unter der Einsatzleitung von Brandinspektor Peter Hartmann im Einsatz.

Fotos © FF Pfarrkirchen