Newsblog

Seniorenklubs der Stadt Steyr öffnen wieder

STEYR. Bleibt das Infektionsgeschehen weiter stabil, können die fünf Steyrer Seniorenklubs Anfang März wieder geöffnet werden ...

Die Klubs in den Stadtteilen Ennsleite, Innere Stadt und Resthof gehen am Montag, 7. März, in Betrieb, jene in Münichholz sowie auf dem Tabor am Dienstag, 8. März – jeweils um 13.30 Uhr.