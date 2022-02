Newsblog

Forderndes Jahr 2021 für die Feuerwehr Oberdambach

GARSTEN/OBERDAMBACH. Am Samstag (05. Februar) blickte die Freiwillige Feuerwehr Oberdambach auf ein anstrengendes Jahr 2021 zurück. Unter Einhaltung der aktuellen Maßnahmen wurde heuer die Jahreshauptversammlung seit langem wieder einmal in der Volkschule Mühlbach durchgeführt ...

Bürgermeister Silber und BFK Mayer bedankten sich für die Leistungen, die von der gesamten Feuerwehr erbracht wurden. Neben dem Großbrand eines Landwirtschaftlichen Objektes und einer schweren Fahrzeugbergung, wurde auch die zahlreiche Teilnahme an den verschiedensten Ausbildungen und Leistungsprüfungen angesprochen. Es wurden insgesamt 47 Abzeichen, davon 7 in Gold sowie einmal das FLA Gold gemeistert. Trotz Covid 19 konnten 14 Lehrgänge am Abschnitt oder an der Feuerwehrschule absolviert werden.

Kommandant Haidler bedankte sich bei allen Mitgliedern für die über 8000 geleisteten Stunden und die hohe Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung der Mannschaft. Sehr erfreulich waren auch die drei Neuzugänge bei der Jugendgruppe. Somit kann sich die FF Oberdambach über insgesamt 100 Mitglieder freuen: 20 Jugendliche, 69 Aktive und 11 Reservisten.

"2021 zeigte uns, wie gut der Wissensstand und der Zusammenhalt in unserer Feuerwehr ist", betonte HBI Haidler. Mit Stolz wies er auf die erbrachten Leistungen mit 800 Mannstunden beim Großbrand im Juli hin, der sicherlich einer den größten und fordernsten Einsätze in der Geschichte der FF Oberdambach war. Die Abarbeitung dauerte über 50 Stunden mit insgesamt 20 Feuerwehren.

Fotos © FF Oberdambach