Mindestens 20-köpfiger Sucht­giftring nach Drogen­party Anfang Jänner aus­gehoben

STEYR-LAND. Wie bereits am 1. Jänner 2022 berichtet, endete in Weyer eine Drogenparty im Privatbereich mit der Einlieferung zweier Burschen im Alter von 17 und 19 Jahren im Landesklinikum Mostviertel. Beamte der Polizeiinspektion Weyer konnten in der Folge einen mindestens 20-köpfigen Suchtgiftring aus Weyer und umliegenden Gemeinden ausheben ...

Seit Frühjahr/Sommer 2021 versorgte sich der Freundeskreis von 16 bis 19-Jährigen mit Marihuana und LSD. Fünf bis sechs Personen waren für die Besorgung der Suchtmittel verantwortlich. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Liezen stellte die Kontakte her und kaufte regelmäßig bei Dealern an verschiedenen Orten in Steyr. Auch aus Amstetten wurden Suchtmittel bezogen. Als Fahrer fungierten meist ein 18- und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land. In der Regel wurde vor den Einkäufen die Bestellmenge abgefragt und das Geld eingehoben. So konnten die Teilmengen Marihuana in Weyer und Großraming weiter verteilt werden.

Nach derzeitigem Erhebungsstand wurden von dieser Gruppe im letzten Jahr mindestens 600 Gramm Marihuana und mehrere LSD-Trips in Verkehr gesetzt und konsumiert. Bereits im September 2021 stellte die Polizei Weyer bei einem 22-Jährigen 100 Gramm Marihuana in dessen Rucksack sicher. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Alle beteiligten Personen werden der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.