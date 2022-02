Newsblog

Caritas lädt zu Treffpunkt für pflegende Angehörige ins Klinikum Steyr

STEYR. Die Caritas bietet ab März jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr, Haus 10, einen Treffpunkt für pflegende Angehörige an. Caritas-Mitarbeiterin Birgit Freidhager leitet die Treffen, wo es Austauschmöglichkeiten für die Teilnehmer*innen und ...

... Informationen rund um die Pflege Zuhause gibt. Um telefonische Anmeldung für das erste Treffen am 3. März unter 0676 87 76 24 47 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wird gebeten.



Die Betreuung und Pflege eines nahen Angehörigen bringt viele Herausforderungen mit sich. Durch die vielen Aufgaben bleibt weniger Zeit für sich selber und die eigenen Bedürfnisse. Oft kommt es auch zum Rückzug aus dem Freundeskreis und manchmal auch zu familiären Konflikte, so dass das Gefühl entsteht, mit allem alleine zu sein. Deshalb organisiert die Caritas Treffpunkte für pflegende Angehörige, wo sie die Möglichkeit zum Reden, Zuhören und gegenseitigen Stärken haben. Denn im Alltag ist es fast immer umgekehrt: Es dreht sich meist alles um die zu Pflegenden. Bei den Treffpunkten für pflegende Angehörige stehen die betreuenden Personen im Mittelpunkt. „Der Austausch mit Menschen, denen es ähnlich geht, die in ähnlichen Situationen sind und oft Gleiches erleben, kann entlastend sein“, sagt Birgit Freidhager von der Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige in Steyr. „Wir können voneinander Lernen und knüpfen neue Bekanntschaften. Die Pflegenden erhalten außerdem von mir als Gruppenleiterin Tipps und Informationen, die den Alltag erleichtern können.“ Sie rät allen Angehörigen, mit ihren Sorgen nicht alleine zu bleiben und beim Treffpunkt einfach vorbeizuschauen. Die Treffen finden in einer gemütlichen Atmosphäre im Schulungszentrum des Krankenhauses in Steyr statt.



Caritas bietet noch mehr Unterstützung für pflegende Angehörige

Neben dem Treffpunkt kann auch kostenlose psychosoziale Beratung in Anspruch genommen werden. Zusätzlich finden jährlich Erholungstage für pflegende und betreuende Angehörige in Windischgarsten, Bad Kreuzen und Schlierbach statt. Zu den aktuellen Kursen und Veranstaltungen können Sie sich jederzeit auf der Homepage der Servicestelle informieren: www.caritas-ooe.at/pang