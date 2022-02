Newsblog

2,5 Promille: Alkolenker kollidierte mit Streifenwagen

LINZ-LAND. Ein 31-Jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 21. Februar gegen 15 Uhr mit seinem Pkw auf der L1404 in der Gemeinde Hargelsberg in Richtung Kronstorf. Dabei wurde er von Polizisten einer Verkehrsstreife bei erlaubten 100 km/h mit einer Geschwindigkeit von 135 km/h gemessen ...

Die Beamten nahmen die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn auf und stellten dabei mehrere Übertretungen fest. Bei der Kreuzung mit der L571 setzte der Lenker seine Fahrt in Richtung Enns fort. Dabei musste er aufgrund eines vor ihm fahrenden Pkw seine Geschwindigkeit verringern und den Polizisten gelang es, sich neben ihn zu setzen und ihn so zum Verlangsamen seines Fahrzeuges zu zwingen.

Bei sehr geringem Tempo versuchte der 31-Jährige plötzlich nach links auszuscheren und kollidierte dabei mit dem Streifenwagen der Polizei. Danach beendete der Pkw-Lenker seinen Fluchtversuch. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Ein beim 31-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,5 Promille Alkoholgehalt.