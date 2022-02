Newsblog

Neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Rohr

ROHR IM KREMSTAL. Am Donnerstag, den 17. Februar war es endlich so weit: Die Freiwillige Feuerwehr Rohr durfte endlich das neue Löschfahrzeug der Firma Rosenbauer in Empfang nehmen ...

Das Fahrzeug dient als Ersatz für das aktuelle, bereits 32 Jahre alte, Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung. Mit der neuesten Technik ausgerüstet, soll das neue Fahrzeug für die Sicherheit der Bevölkerung und der Feuerwehrkamerad*innen im Einsatz sorgen. Am 17. Februar machte sich eine kleine Gruppe der Feuerwehr auf, um das neue Fahrzeug abzuholen. Nach einer ausführlichen Einschulung aller Funktionen und Geräte wurde am Nachmittag der Schlüssel an die Kameraden FF Rohr übergeben.

Um ca. 16.00 Uhr traf das neue Fahrzeug beim Feuerwehrhaus ein, wo es von einigen Kameraden freudig erwartet wurde. Beim traditionellen "Radl Waschen" hatten alle Kameraden die Möglichkeit sich selbst ein Bild vom neuen Löschfahrzeug zu machen. Mit der Auslieferung beginnt für alle Feuerwehrkameraden eine intensive Einarbeitung in das neue Fahrzeug, um im Einsatzfall alle Ausrüstungsgegenstände schnell zu finden und auch richtig bedienen zu können.

Bereits nach wenigen Stunden zu Hause wurde das neue Fahrzeug gleich zu seinem ersten Einsatz gerufen. Zum Glück stellte sich heraus, dass es sich beim alarmierten Brandverdacht um einen technischen Fehler bei einer Heizung handelte und kein Notfall vorlag.

Fotos: FF Rohr