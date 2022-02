Newsblog

Baum drohte auf Straße zu stürzen

GARSTEN/SCHWAMING. Am Montag (21. Februar) wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwaming telefonisch zu einem Einsatz alarmiert. In einem Waldstück einer viel befahrenen Straße befand sich ein Baum in gefährlicher Schräglage und drohte auf die Straße zu stürzen ...

Der Verkehrsweg wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Einsatzstelle wurde von den Florianis großzügig ausgeleuchtet. Unter Zuhilfenahme eines Traktors mit Seilwinde wurde der Baum gefällt.

Im Anschluss wurde die Straße gereinigt und wieder für den Verkehr freigegeben. Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.

Fotos: FF Schwaming