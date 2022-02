Newsblog

Einbrecher-Trio in Sierning festgenommen

SIERNING. Am 24. Februar 2022 um 22 Uhr erstattete ein Zeuge per Notruf Anzeige bei der Polizei über einen Einbruch in einen Imbissstand in Sierning. Im Zuge der örtlichen Fahndung konnten im Nahbereich der Tatörtlichkeit zwei Verdächtige, ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide aus dem Bezirk Steyr-Land, im Eingangsbereich eines Wohnhauses mit offensichtlichem Diebesgut angetroffen werden ...

Eine weitere vorerst unbekannte Person flüchtete. Die beiden Burschen waren geständig und nannten als Mittäter bzw. Rädelsführer einen 21-Jährigen aus Steyr. Während der niederschriftlichen Einvernahme der beiden Verdächtigen kam der 21-Jährige zur Polizeiinspektion Sierning und begann vor der Dienststelle zu schreien und sich aggressiv zu verhalten. Er trat und schlug gegen eine Videoüberwachung und einen Streifenwagen und beschädigte diese. Danach flüchtete der 21-Jährige.

Er konnte anschließend in Sierning im Bereich der Hochstraße angehalten und festgenommen werden. Aufgrund seines äußerst aggressiven Verhaltens wurde der 21-Jährige festgenommen und in die Polizeiinspektion Garsten überstellt. Bei den weitergeführten Erhebungen konnten weitere fünf Einbruchsdiebstähle geklärt werden. Der 17-Jährige und der 18-Jährige wurden der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der 21-Jährige wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten überstellt. Weiters konnten dem 18-Jährigen Zeitungskassen-Einbruchsdiebstähle in Sierning zugeordnet werden.