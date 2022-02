Newsblog

Yes We Care-Torwache und #NoToWar am Neutor

STEYR. Diesen Sonntag fand die mittlerweile regelmäßige 'Yes we Care'-Torwache am Neutor mit dem Untertitel #NoToWar statt - angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine und dem damit verbundenen Angriff auf demokratische Werte ... Moderiert von Ruth Pohlhammer (Grüne) gab es kurze Redebeiträge von Bürgermeister Markus Vogl (SPÖ), der NR-Abgeordneten Katharina Werner (NEOS) und einer Steyrerin mit ukrainischen Wurzeln, die zur weiteren Unterstützung der Ukraine aufrief. Mit Pit Freiseis (NEOS), Katrin Auer (SPÖ) und Michael Schodermayr (SPÖ) zeigten sich etliche Vertreter von unterschiedlichen politischen Parteien und zivilgesellschaftlicher Gruppen, unter anderem Omas gegen Rechts, Volkshilfe und das Mauthausen-Kommitee Steyr, solidarisch. Fotos © Peter Röck