Schwierige Personenbergung nach Sturz über Böschung

SAAß/ASCHACH. Am Sonntag (27. Februar) wurden die Feuerwehr Saaß und die Feuerwehr Aschach um 4 Uhr in der Früh mit dem Einsatzstichwort "Personenrettung" in die Hubertusstraße alarmiert ...

Beim Eintreffen der FF Aschach am Einsatzort war bereits die FF Saaß mit dem Kleinlöschfahrzeug vor Ort. Gemeinsam standen die beiden Feuerwehren vor der Aufgabe, eine bewusstlose Person, die über eine Böschung gestürzt war, zu retten. Die FF Aschach schickte über die von der FF Saaß bereits vorbereitete Leiter einen Kameraden vom feuerwehrmedizinischen Dienst zur Erstversorgung zur verunglückten Person.

Währenddessen wurden das Spineboard und die Korbschleiftrage vorbereitet, um damit die Person über die Leiter hochziehen zu können. Nach der Erstversorgung und dem Transport über die Böschung zur Straße wurde die Verunfallte dem Roten Kreuz und dem Notarzt zur weiteren Versorgung übergeben. Anschließend konnte um ca. 05:15 die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Aschach wieder hergestellt werden.

Die FF Aschach war mit zwei Fahrzeugen und m17 Mann vor Ort, drei Mann standen im Feuerwehrhaus in Reserve.

Für Interessierte: im Einsatzgebiet der FF Saaß, das sich über die Gemeinden Aschach und Garsten erstreckt, wird in der Einsatzzone Aschach immer auch die FF Aschach/Steyr mitalarmiert.