Sexpuppe aus der Enns gefischt

STEYR. Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde der Wasserzug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr via Telefon am Sonntag (27. Februar) gegen 14:00 Uhr alarmiert. Aufmerksame Spaziergänger hatten in Ufernähe in der Winklingerbucht (Ennsfluss) eine unachtsam entsorgte Sexpuppe entdeckt ...

Nach der Alarmierung rückten drei Kameraden unverzüglich zum angegebenen Fundort aus und konnten die Puppe mittels "Schiffshaken" ans Ufer ziehen.

Anschließend wurde das schlüpfrige Utensil fachgerecht entsorgt.