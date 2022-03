Newsblog

Vollversammlung der FF Dietach wieder online abgehalten

DIETACH. Am Freitag, den 25. Februar, fand die diesjährige Vollversammlung der Feuerwehr Dietach statt. Leider konnte die Versammlung wie bereits im Vorjahr nur online abgehalten werden. Die Tagesordnung beschränkte sich auf die unbedingt notwendigen Punkte. Kommandant Christoph Blumenschein kündigte in seiner Einleitung an, dass die Angelobungen und Ehrungen anlässlich der Florianifeier mit Segnung des neuen Kleinlöschfahzeuges am Sonntag, 15. Mai nachgeholt werden ...

Im Tätigkeitsbericht des Schriftführers präsentierte Amtswalter Robert Sinn die Einsatzstatistik des vergangenen Jahres. Insgesamt 67 mal wurde die Feuerwehr Dietach zu Einsätzen alarmiert. Zehn Mal war ein Brand Einsatzgrund. Der größte Einsatz war in der Gemeinde Garsten, wo die Feuerwehr Dietach im Zuge der Auslösung der Alarmstufe 3 zur Hilfeleistung alarmiert wurde. Bei den Bränden in einer Bushaltestelle und eines Altpapiercontainers war Brandstiftung der Einsatzgrund. Bei den technischen Einsätzen stechen besonders die vielen durch Sturm und Starkregen verursachten Unwettereinsätze hervor. Natürlich waren auch Verkehrsunfälle, Insekteneinsätze und eine ganze Reihe von kleineren Hilfeleistungen erforderlich.

Kassier Rene Brandecker gab den Kassenbericht. Aufgrund des Ankaufes des neuen Löschfahrzeuges und der Anschaffung einer neuen Dienstbekleidung waren die Ausgaben höher als die Einnahmen. Der Fehlbetrag kann jedoch aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden. Jugendbetreuer Stephan Sinn berichtete, dass 20 Jugendliche der Jugendgruppe angehören. Trotz der mühsamen Ausbildung durch die Pandemie, konnten in Summe 31 Leistungsabzeichen durch die Jugendfeuerwehrmitglieder errungen werden.

Kommandant Christoph Blumenschein blickte mit Freude auf die Auslieferung des neuen KLF zurück. Die Ausrüstung der gesamten Mannschaft mit der neuen Dienstbekleidung gehörte ebenfalls zu den Höhepunkten des Jahres 2021. Das 110 jährige Bestandsjubiläum der Feuerwehr fiel leider der Pandemie zum Opfer. Er beendete die Vollversammlung mit dem Wunsch, dass im Jahr 2022 wieder mehr Normalität einkehrt.

Foto © Peter Röck