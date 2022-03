Newsblog

PKW verlor auf einer Länge von zwei Kilo­metern Treib­stoff

GARSTEN/SCHWAMING. Am Faschingsdienstag, den 01. März, wurde die Feuerwehr Schwaming telefonisch zu einem Einsatz alarmiert. Durch einen technischen Defekt verlor ein PKW über eine Länge von rund 2km Treibstoff ...

Bereits bei der Anfahrt zum Einsatzort bemerkten die Einsatzkräfte den Verlauf der Ölspur. Am Einsatzort eingetroffen wurde die Straße abgesichert und der ausgelaufene Treibstoff rund um das Fahrzeug mit Bindemittel gebunden. Die Schwaminger Einsatzkräfte wurden hierfür in zwei Gruppen aufgeteilt. In Abstimmung mit der Polizeiinspektion Garsten wurde anschließend auch die Straßenmeisterei nachbeordert. Der Fahrzeuglenker beauftragte ein Abschleppunternehmen mit der Bergung seines defekten Fahrzeuges.

Nach rund 2 Stunden konnte der Einsatz wieder beendet werden.

Fotos © FF Schwaming