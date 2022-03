Newsblog

Tipps für die Gestaltung heller und luftiger Räume

STEYR. In den letzten Jahren, als der Coronavirus auf der ganzen Welt sein Unwesen trieb, haben viele von uns mehr Zeit in ihren Wohnungen verbracht als je zuvor. Dadurch haben wir unsere Wohnräume besser kennengelernt ...

Einige von uns haben sich in Dinge verliebt, die uns vorher nicht aufgefallen sind, und manchmal haben wir Dinge erkannt, die uns nicht gefallen und die wir ändern müssen. Ob unser Zuhause genug Licht bekommt, ist eines der wirklich wichtigen Dinge, die uns vielleicht bewusst geworden sind.



Wenn wir viel Zeit in Innenräumen verbringen, ist ein heller und luftiger Raum unerlässlich, um die Stimmung zu beleben. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie Ihren Raum heller und luftiger gestalten können.



Beleuchtung

In Häusern, die nicht viel natürliches Licht erhalten, ist es am einfachsten, in eine gute Beleuchtung zu investieren, um ein Gefühl von Licht und Luftigkeit in jedem Raum zu schaffen. Es gibt so viele schöne Optionen, aus denen Sie wählen können, und eine Auswahl an Beleuchtungsmöglichkeiten erlaubt es Ihnen auch, sich etwas Luxus zu gönnen.



Für raumfüllendes Licht sind Hängelampen eine gute Wahl. Um Lichtpunkte zu schaffen, bieten Tisch- und Stehlampen, wie z.B. die Fritz Hansen Designer Lampen, eine Reihe von Möglichkeiten, die zu jedem Einrichtungsstil passen.



Farbgestaltung

Eine weitere einfache Möglichkeit, mehr Licht in einen Raum zu bringen, besteht darin, das Farbschema zu aktualisieren. Wenn Sie die Wände in einer hellen Farbe streichen, wird das Licht im ganzen Raum reflektiert - sei es das natürliche Licht oder das Licht von Lampen und Deckenleuchten.



Weiche Einrichtungsgegenstände können ebenfalls viel Licht absorbieren, wenn sie dunkel sind. Entscheiden Sie sich also für hellere Farben oder eine von der Natur inspirierte Farbpalette für Ihre Möbel, Accessoires und Vorhänge, um mehr Licht und Raum zu schaffen, selbst wenn Ihr Zimmer klein ist oder nur wenig natürliches Licht von außen einfällt.



Spiegel

Einer der ältesten Tricks, um helle und luftige Räume zu schaffen, ist das Aufhängen von Spiegeln an den Wänden. Da sie alles reflektieren, was sich vor ihnen befindet, kann ein großer Spiegel die Größe des Raumes sofort verdoppeln oder zumindest die Illusion erzeugen.



Das Aufhängen von Spiegeln in horizontaler Richtung ist am besten geeignet, um mehr Raum zu schaffen, da der Spiegel einen großen Teil des Raumes auf Augenhöhe reflektieren kann.



Kleinere Spiegel, die in Gruppen aufgehängt werden, bilden nicht nur einen dekorativen Mittelpunkt im Raum, sondern sind auch sehr effektiv, wenn es darum geht, das Licht aus verschiedenen Quellen einzufangen und in den Raum zurück zu reflektieren.