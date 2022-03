Newsblog

Mondi Grünburg unter­stützt Hilfs­pro­jekt für me­di­zi­ni­sche Sofor­thilfe in der Ukraine

GÜNBURG. Die Mondi-Filiale in Grünburg unterstützt mit Logistik, Verpackung, Netzwerk und Geld eine Hilfsaktion, die Andrii Hlibchuk - ein junger ukrainischer Mondi-Mitarbeiter der Filiale Gründburg - mit seinen Freunden des Vereins Ukrainische Jugend in Österreich kurzfristig initiiert hat ...

In der Ukraine werden dringend Hilfsgüter benötigt. Dies ist eine Bitte und ein Aufruf an die Bevölkerung, mitzuhelfen. Ab sofort ist die Abgabe der unten genannten Hilfsgüter bei der Gemeinde Grünburg möglich. Bis zur Klärung einer weiteren Sammelstelle kann nach Rücksprache auch eine Übergabe im Raum Steyr organisiert werden (Kontakt über die Facebook-Gruppe Ukrainische Jugend in Österreich oder Florian Döbl - Kontakt unten im Text).

Die Güter werden direkt zur polnisch/ukrainischen Grenze transportiert und von dort über einen „grünen Korridor“ an die wichtigsten Zielorte im Land gebracht. Der erste LKW startet bereits am Freitag dieser Woche (4. März). Weitere Fahrten werden je nach Zulauf von Hilfsgütern organisiert.

Kontakt:

Facebook-Gruppe Ukrainische Jugend in Österreich

Kontakt:

Florian Döbl - Managing Direktor Mondi Grünburg

Mobil: +43 (0) 664 840 6343

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!