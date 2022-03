Newsblog

Polizei klärt Wohn­haus­ein­brü­che

STEYR/ENNS. Der Kriminaldienstgruppe der Polizei Enns gelang es eine Einbruchserie aufzuklären. Im Stadtgebiet Enns ereigneten sich in den Wintermonaten 2020/2021 insgesamt sechs Wohnhauseinbrüche. Anhand der Tatortspuren war von mindestens zwei Tätern auszugehen ...

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde die Staatsanwaltschaft Steyr von den Kriminalbeamten zur Auswertung von sämtlichen vorhandenen Spuren veranlasst. Mitte Juli 2021 ergab sich schließlich ein Treffer auf einen 34-jährigen Mann aus Leoben, der kurz zuvor wegen gleichgelagerter Tatbegehungen in der Steiermark festgenommen wurde und bereits in der Justizanstalt Leoben inhaftiert war. Der Mann wurde von Beamten der Kriminaldienstgruppe in der Justizanstalt Leoben befragt.

Der mutmaßliche Täter war nach einer mehrstündigen Vernehmung geständig, gemeinsam mit einem Komplizen, ein 19-Jähriger aus Rumänien, zumindest zwei Wohnhauseinbrüche in Enns begangen zu haben. Dabei wurde ein Tresor mit Bargeld und Goldschmuck erbeutet. Darauffolgend wurde von der Staatsanwaltschaft Steyr gegen den 19-jährigen Komplizen eine Festnahmeanordnung erlassen. Der mutmaßliche 19-jährige Täter wurde schließlich Ende 2021 nach Begehung eines weiteren Wohnhauseinbruches im Raum Böblingen/BRD festgenommen und zwischenzeitlich vom Amtsgericht Böblingen zu einer 2-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Auch der 34-Jährige befindet sich derzeit in Haft.