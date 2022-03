Newsblog

40 Jahre Dialyse im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr

STEYR. PatientInnen, die unter einer chronischen Nierenerkrankung leiden, sind auf eine regelmäßige Dialyse angewiesen. Seit über 40 Jahren werden im Nephrologie- und Dialysezentrum im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr Menschen mit Nierenerkrankungen behandelt. Einer der ersten Patienten erinnert sich mit dem heutigen Dialyseteam an die Anfänge der Abteilung ...

Friedrich Bürscher ist 60 Jahre jung und genießt seine Freizeit gerne in seiner privaten Tischlerwerkstatt. Dass der Pensionist heute so fit ist, ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Vor 40 Jahren haben Friedrich Bürschers Nieren aufgehört zu arbeiten. Seither wird er im Nephrologie und Dialysezentrum im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr und zwischenzeitlich auch im Kepler Universitätsklinikum Linz betreut. „Während meiner Zeit als Lehrling wurde eine Nierenentzündung chronisch. Ich konnte zwar meine Lehre als Maurer und Zimmerer abschließen, aufgrund meiner Erkrankung jedoch nie in meinem Wunschberuf arbeiten. Ich erhielt mehrjährige Dialysebehandlungen und zwei Nierentransplantationen“, erzählt Herr Bürscher.

Ständig wachsender Bedarf von Anfang an

Österreichweit leiden rund 200.000 Menschen an einer eingeschränkten Nierenfunktion. Wassereinlagerungen, hoher Blutdruck und Leistungsschwäche – das sind nur drei von vielen möglichen Symptomen einer weit fortgeschrittenen Nierenschwäche. In den frühen Stadien der Nierenerkrankung spüren Betroffene jedoch oft keine Beschwerden. Am 18. Januar 1982 fand die erste Dialyse im PEK Steyr statt. „Gestartet wurde mit einer Schicht jeden zweiten Tag, heute gibt es täglich 3 Dialyseschichten. Während in den Anfangsjahren rund 1.000 Dialysen pro Jahr durchgeführt wurden, sind es heute rund 10.000.“, erklärt der Abteilungsleiter Priv. Doz. OA Dr. Christoph Schwarz. Auf Grund seiner fortgeschrittenen Nierenerkrankung erhielt Herr Bürscher im Oktober 1982 seine erste Dialyse – damit war er einer der ersten Patienten in Steyr. „Meine ersten Dialysebehandlungen starteten direkt nach meiner Lehre. Ich machte nebenbei noch eine Ausbildung und hatte meine Lernunterlagen bei der Dialyse immer mit dabei und habe nebenbei so gut es ging gelernt.“, erinnert sich Bürscher.

Den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten

Um den Körper von Schadstoffen zu reinigen, fließen durch die Nieren eines Erwachsenen täglich rund 1.500 Liter Blut. Arbeiten die Nieren nicht mehr korrekt beeinträchtigt das den gesamten Körper. Im PEK Steyr wird sowohl die Hämodialyse oder Blutwäsche als auch die Peritonealdialyse oder Bauchfelldialyse angeboten. „Beide Therapieformen bieten Vor- und Nachteile für Patientinnen und Patienten. Umso wichtiger ist uns, unsere Patientinnen und Patienten so gut zu informieren, um gemeinsam mit ihnen die für sie beste Entscheidung treffen zu können. Im Optimalfall begleiten wir unsere Patientinnen und Patienten bis zu einer Nierentransplantation und danach kommen sie nur noch zu regelmäßigen Routinekontrollen“, erklärt der Abteilungsleiter. „Dialyse-Patientinnen und -Patienten verbringen viel Zeit bei uns im Klinikum. Das gesamte Team der Abteilung versucht diese Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir versuchen auch, die Schichten möglichst so einzuteilen, dass Patientinnen und Patienten sie gut in den Alltag integrieren können. Hier nehmen wir wann immer möglich Rücksicht auf das Familienleben, Hobbys oder Vereinstätigkeiten“, erzählt der Stationsleiter DGKP Matthias Baumann. „Mir wurde während der Dialyse eigentlich nie langweilig. Ich habe mich mit meinen Bettnachbarn, aber auch mit dem Stationsteam unterhalten, geschlafen oder Musik gehört“, so der 60-jährige Pensionist.

Stetige Weiterentwicklung zum Wohle der PatientInnen

Neben der ambulanten Hämodialyse, bietet das PEK Steyr auch die Peritonealdialyse zu Hause an. Dabei wird das Bauchfell als biologischer Filter genutzt und im Idealfall ist nur mehr ein Klinikbesuch pro Monat notwendig. Etwa 25-30 Prozent der PatientInnen, sind für dieses Verfahren geeignet. „Die Behandlung kann an den Tagesablauf angepasst, beispielsweise am Arbeitsplatz, in der Nacht während des Schlafens, aber auch am Urlaubsort durchgeführt werden. So bleiben die Patientinnen und Patienten flexibel und unabhängig.“, klärt Priv.-Doz. Dr. Christoph Schwarz über die Vorteile auf. PatientInnen, die das Verfahren nicht selbstständig durchführen können, werden 2 Mal pro Tag vom mobilen Peritonealdialyseteam besucht und betreut. Damit ist das PEK Steyr Vorreiter in ganz Oberösterreich. „In den letzten 40 Jahren hat sich das Nephrologie- und Dialysezentrum im PEK Steyr ständig weiterentwickelt – immer zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Mit der mobilen homecare Peritoneal Dialyse geht die Abteilung noch einen Schritt weiter und bietet eine erstklassige Gesundheitsversorgung in den eigenen vier Wänden der Patientinnen und Patienten an. Wir bedanken uns beim gesamten Team für den außerordentlichen Einsatz zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten!“, so der ärztliche Direktor des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums Steyr Dr. Michael Hubich.

Unten: Gemeinsam für die Gesundheit – Stationsleiter DGKP Matthias Baumann und Friedrich Bürscher, einer der ersten Dialyse-PatientInnen im PEK.