Feuerwehren des Bezirkes Steyr-Land beteiligten sich an Hilfsaktion für Ukraine

STEYR-LAND. Nach einem Aufruf des Vereins der ukrainischen Jugend in Österreich, haben sich zahlreiche freiwillige Feuerwehren des Bezirkes Steyr-Land der Hilfsaktion angeschlossen. Es konnte eine beachtliche Menge an dringend benötigten Gütern, wie Hygieneartikel, Bekleidung, Medikamente und Verbandsmaterial, Konserven sowie Feuerlöscher gesammelt werden. Die Hilfsmittel wurden in Grünburg gesammelt sowie verpackt und von dort aus weiter an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine transportiert ...

Mit dem Beginn der Kampfhandlungen in der Ukraine ist der Krieg in Europa wieder angekommen. Nach einem Aufruf der ukrainischen Jugend in Österreich haben sich auch zahlreiche Feuerwehren des Bezirkes der Hilfsaktion angeschlossen, um dringend benötigte Hilfsgüter zu sammeln. Darunter finden sich Medikamente bzw. medizinische Geräte, Stromversorgung, Hygieneartikel, warme Kleidung, Decken, Schlafsäcke, Matratzen, Polster, Verbandsmaterial & Erste-Hilfe-Kästen, Funkgeräte, Feuerlöscher, Konserven und Kleidung.

Am Freitag, den 04. März wurden dann die zahlreichen Spenden von den Feuerwehren und aus der Bevölkerung durch das Lastfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Großraming und Schattleiten abgeholt und zur Sammelstelle nach Grünburg zum Verein Ukrainische Jugend „Soforthilfe für die Ukraine“ transportiert und übergeben, wo die Güter gesammelt und verpackt werden. Danach werden die Hilfsmittel an eine zentrale Sammelstelle an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine transportiert, von wo aus die Spenden an die betroffenen Menschen in der Ukraine weiter verteilt werden.

Danke an die vielen Feuerwehrmitglieder, die sich bei dieser wesentlichen Aktion so stark engagiert haben, um die Betroffenen in der Ukraine zu unterstützen. Danke auch für die außerordentliche Spendenbereitschaft der Bevölkerung.

Fotos © BFK SE