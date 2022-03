Newsblog

Wissenstest der Feuerwehr­jugend Steyr-Land und Steyr-Stadt

REICHRAMING. 346 Jugendliche aus den Bezirken Steyr-Land und Steyr-Stadt haben sich heuer zum Wissenstest der Feuerwehrjugend angemeldet, der am 05. März von der Freiwilligen Feuerwehr Reichraming in der Volksschule ausgetragen wurde ...

Dank der Freiwilligen Feuerwehr Reichraming konnte der Wissenstest der Feuerwehrjugend dieses Jahr in der Volksschule in Reichraming unter der Leitung von Bezirks-Feuerwehrkommandant Wolfang Mayr und dem Bewerter-Team rund um HAW Agnes-Maria Blumenschein und HAW Manuel Menzel stattfinden. Der Wissenstest der Feuerwehrjugend wird in den Disziplinen Bronze, Silber und Gold abgenommen. Die Teilnehmer:innen müssen Fragen zu den Kapiteln Allgemeinwissen über die eigene Gemeinde & Feuerwehr, Gerätekunde, Dienstgrade, Knotenkunde, Vorbeugender Brandschutz, Gefährliche Stoffe, Verkehrserziehung und Absichern der Einsatzstelle, Nachrichtenübermittlung & Orientierung im Gelände sowie Erste Hilfe in einem Stationsbetrieb beantworten.

Von dem hohen Wissensstand konnten sich die Ehrengäste, Bezirks-Feuerwehrkommandant Gerhard Praxmarer & Manuel Brunner vom BFKDO Steyr-Stadt sowie Bezirks-Feuerwehrkommandant OBR Wolfgang Mayr, Abschnitts-Feuerwehrkommandant BR Gerhard Stanzinger, Ehren-Brandrat Gerald Ettlinger und Ehren-Brandrat Heinz Huber vom BFKDO Steyr-Land, überzeugen. Auch Bürgermeister Michael Schwarzlmüller und Vize-Bürgermeisterin Gabriele Schwaiger machten sich persönlich ein Bild von den guten Leistungen der Jugendlichen.

Angesichts der erhöhten Corona-Zahlen im Bezirk wurde die Veranstaltung trotz der mit 5. März in Kraft getretenen Lockerungen mit einem Corona-Sicherheitskonzept durchgeführt. Die Bewerter:innen und Teilnehmer:innen mussten außerdem im Innenbereich Masken tragen. Es wurden außerdem Maßnahmen getroffen, um größere Ansammlungen von Teilnehmer:innen zu vermeiden.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle wieder dem Team vom Roten Kreuz, welches die Vorbereitung und Prüfung im Bereich Erste Hilfe auch dieses Jahr wieder tatkräftig unterstützt hat.