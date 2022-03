Newsblog

Jahresbilanz der FF Trattenbach

TERNBERG. Am 05. März fand die Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Trattenbach statt. Aufgrund der derzeit noch herrschenden Corona-Situation hat man sich entschieden, heuer noch einmal eine Online-Versammlung abzuhalten ...

Per Videokonferenz wurden die Kameraden und Ehrengäste ins „Studio FF Trattenbach“ zugeschalten. Die Berichte von Kassier und Schriftführerin wurden vor Ort präsentiert. Einsatzmäßig war es ein ruhiges Jahr: bei 7 Einsätzen leistete die Wehr 150 Stunden inkl. Unterstützung an der Impfstraße in Bad Hall. Die Gesamtzahl schlägt sich mit 2.484 Stunden zu Buche; davon wurden in 900 Stunden die Ausbildung und Übungen investiert.

Für Jugendarbeit wurden insgesamt 210 Stunden aufgewendet. Professionell wurde diese Vollversammlung von OW Christoph Hochstrasser von „hochstrasser-frontend-design“ in die Wohnzimmer übertragen. Bürgermeister Günther Steindler besuchte die Veranstaltung vor Ort und bedankte sich mit seinen Grußworten für die Arbeit der Feuerwehr.

Fotos © FF Trattenbach