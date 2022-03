Newsblog

Ternberg: Autolenker verlor Kontrolle über sein Fahrzeug

TERNBERG. Die Freiwillige Feuerwehr Ternberg musste am Mittwoch, 09. März, um 18:12 Uhr zu einer Fahrzeugbergung ausrücken. Ein Pkw-Lenker hatte im Ortsgebiet die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam mit seinen Pkw rechts von der Fahrbahn ab, geriet dabei auf die Leitschiene, schlitterte auf dieser entlang und kam in der Folge in einer Wiese zum Stillstand ...

Der Pkw-Lenker wurde leicht verletzt und zur Kontrolle vom Roten Kreuz Ternberg ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr Ternberg und der Lageerkundung wurde die Unfallstelle abgesichert, die Verkehrsregelung durchgeführt und das ausgetretene Öl gebunden. Das Fahrzeug wurde mithilfe der Feuerwehr von einem Abschleppdienst geborgen.

Die FF Ternberg war mit 20 Mann und 3 Fahrzeugen rund 2 Stunden im Einsatz.

Fotos © FF Ternberg