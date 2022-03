Newsblog

Postauto musste geborgen werden

ASCHACH. Am Freitag, 11. März wurde die Freiwillige Feuerwehr Aschach kurz nach 11 Uhr per Sirene zu einer Fahrzeugbergung in die Hauptstraße alarmiert. Am Einsatzort stellte der Einsatzleiter fest, dass ein Post-Fahrzeug ins Rollen gekommen war und durch eine Mauer gestoppt wurde ...

Da weder verletzte Personen zu betreuen waren, noch Betriebsmittel ausliefen, beschränkte sich die Arbeit der Feuerwehr Aschach auf das Absichern der Einsatzstelle und das Warten auf den Abschleppdienst, der das fahruntüchtige Fahrzeug schließlich aus seiner ungünstigen Lage befreite.

Die Feuerwehr Aschach war mit 11 Mann und zwei Fahrzeugen am Einsatzort. Im Feuerwehrhaus standen weitere 6 Mann in Bereitschaft.

Fotos © FF Aschach