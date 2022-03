Newsblog

Alkoholisierter Lenker krachte in Gartenmauer

STEYR-LAND. Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit seinem Pkw am 12. März gegen 1:50 Uhr auf der Unterrohr Straße in Rohr im Kremstal. Dabei krachte der Lenker auf Höhe Unterrohr Straße 15 in eine Gartenmauer ...

Am Wagen entstand Totalschaden, der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,84 Promille, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.