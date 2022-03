Newsblog

Rückblick der FF Schwaming auf Einsatzjahre 2020 und 2021

GARSTEN/SCHWAMING. Im vergangenen Jahr wurde die Vollversammlung aufgrund der damals geltenden Bestimmungen ausgesetzt. Am Freitag, den 11. März, sammelten sich die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Schwaming in der Mehrzweckhalle in Garsten und hielten dort ihre 96. Vollversammlung ab ...

Unter den Ehrengästen durfte Kommandant HBI Markus Inderst die 1. Vizebürgermeisterin Mag.a Katrin Krenn, den 2. Vizebürgermeister Ing. Michael Steininger, den Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Mayr und den Pflichtbereichskommandant HBI Christian Aschauer begrüßen. Im Bericht des Kommandanten verwies HBI Markus Inderst auf die geleisteten 6543 Stunden, welche sich aus Einsätzen, Aus- und Weiterbildung und Veranstaltungen der Jahre 2020 und 2021 zusammensetzten. Er bedankte sich bei seiner Mannschaft für ihre geleistete Arbeit und die Flexibilität, welche sie in den letzten zwei Jahren aufgebracht haben.

Zu insgesamt 10 Brandeinsätzen und 55 technischen Einsätzen wurde die Feuerwehr Schwaming alarmiert. In den vergangenen zwei Jahren wurde besonders auf die Ausbildung der Mannschaft viel Wert gelegt. Es wurde an 7 verschiedenen Lehrgängen der OÖ. Landesfeuerwehrschule bzw. des Bezirksfeuerwehrkommandos Steyr-Land von 12 Kameradinnen und Kameraden teilgenommen. Dafür nahmen die Mitglieder der Feuerwehr Schwaming mehrere Tage Urlaub in Anspruch.

Erfreulicherweise konnten Fabian Braunreiter, Nico Leichtfried, Michelle Mauhart, Leonie Postmann und Tim Schulz von der Jugendgruppe in den aktiven Feuerwehrdienst überstellt werden. Als sogenannter „Quereinsteiger“ konnte Patrick Langensteiner in den Reihen der Feuerwehr Schwaming angelobt werden. OFM Tobias Möslinger, Mitglied der Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen, entschied sich, als einsatzberechtigtes Mitglied zu unterstützen.

Durch hervorragende Arbeit im Feuerwehrwesen wurden folgende Kameradinnen und Kameraden befördert: Laura Braunreiter, Elisabeth Schimpl, Tiffany Sieghartner und Johannes Zeilinger zum Oberfeuerwehrmann und Dominik Holnsteiner und Thomas Mauhart zum Oberbrandmeister.

Mit der 25-jährigen Feuerwehrdienstmedaille wurde E-OBI Leopold Schmidthaler und mit der Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirkes 2. Stufe in Silber HBI Markus Inderst ausgezeichnet. Vom Bezirks-Feuerwehrkommandant OBR Wolfgang Mayr wurde OAW Kevin Kralik das Ernennungsdekret zum OAW für Öffentlichkeitsarbeit überreicht. Den Titel des Übungssieger für das Jahr 2020 sicherte sich OFM Johannes Zeilinger. Für das Jahr 2021 erhielten diese Auszeichnung OFM Elisabeth Schimpl und OFM Johannes Zeilinger, welche eine 100%-ige Übungsbeteiligung erreichten.

Fotos © FF Schwaming