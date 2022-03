Newsblog

Umge­stürzte Bäume block­ierten Hohe Berg Straße in Aschach

ASCHACH. Zum zweiten Mal in der Woche heulte am Samstagabend, 12. März die Sirene der Freiwilligen Feuerwehr Aschach an der Steyr. Dieses Mal wurden die Florianis zu einem technischen Einsatz gerufen ...

Am Einsatzort angekommen stellten sie fest, dass zwei Bäume die Hohe Berg Straße blockierten. Nach der Absicherung der Einsatzstelle wurden die beiden Bäume von der Straße entfernt und die Feuerwehrmänner und -frauen konnten wieder in das Feuerwehrhaus einrücken.

Fotos © FF Aschach